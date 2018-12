Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ho appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno politica in apertura ottenuto il via libera la manovra il vice premier è leader della Lega Matteo Salvini Guarda avanti al 2019 in un’intervista al Corriere della Sera fissa gli obiettivi ora legittima difesa autonomie regionali a firma che sul primo punto si lavorano i termini della Costituzione il 15 gennaio tutti i ministri finita Hanno il loro compito inclusi quelli dei 5 Stelle il 15 febbraio arriverà la proposta del governo e poi ci saranno trattative regione per regione con con te il governo dice Salvini sulla riforma della Giustizia ferma la differenza positiva è che sulla visione c’è meno gli elogi a noi non siamo più ai tempi di Berlusconi non c’è più il muro contro muro il governatore della Lombardia Fontana su dvd da però avverte se 5 Stelle dicono no l’autonomia il governo cade il ex premier Matteo Renzi sulla Stampa prevede la caduta del governo nei primi mesi del 2019 e prima di europei Chi è larga Vittoria inBangladesh per l’alleanza al Governo guidato dalla premier a Tina che ha ottenuto 288 65028 da formare così il terzo governo consecutivo le opposizioni hanno respinto l’esito del voto con il leader Ma non stai finito le lezioni perché Sky ha chiesto che una nuova consultazione venga svolta sotto la tua vita di un governo apartitico ieri 16 morti per le violenze nel giorno del voto andiamo negli Stati Uniti Perché un uomo ha aperto il fuoco ieri contro un auto nel parcheggio di un supermercato di Houston in Texas uccidendo una bambina di 7 anni e prendo la madre secondo lo sceriffo della Contea di Harris l’uomo si è avvicinato alla auto a bordo del suo pick-up e ha cominciato a sparare sulla vettura insieme alla bimba uccisa la donna che è stata colpita da un braccio c’erano altri tre bambine tutte sotto i 15 anni d’età e poi fuggito in corso una vasta operazione per catturarlo è tutto per il momento le news del tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa