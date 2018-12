Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con le promozioni Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano Marco piovella detto il rosso uno dei capi ultras della curva dell’Inter è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter Napoli del 26 dicembre scorso la resa è stato disposto sulla base degli elementi raccolti negli ultimi giorni di indagini piovella 34 anni e uno dei leader dei Boys della curva nord il 29 dicembre si era beccato in questura dopo che era stato indicato da uno dei primi tre a detta di come liquidatore della Guardia tifosi napoletani per il potere di influenza sui tifosi in grado di condizionare le dichiarazioni di coloro che verranno ascoltati nel corso dell’indagine mostra decida di esplicitare ti senza rispetto alla ricostruzione dell’ organizzazione dello svolgimento dei fatti la politica il collegio del MoVimento 5 Stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco Saverio De Bonis eurodeputati Marco Valle Giulia moi lo comunica ilblogdellestelle in un posto per il senatore Lello shampooil collegio ha optato per il richiamo mentre tu gli altri due senatori diffidenti Paola Nugnes Elena fattori Movimento 5 Stelle sottolinea come procedimenti disciplinari sono ancora pendenti e non ancora conclusi con una decisione via sterile servizio di sicurezza federale della Russia le feste il principale servizio di intelligenza arrestato un cittadino americano quella cosa di essere una spia riferisce la tassa l’uomo è stato firmato il 28 dicembre a Mosca durante una missione di spionaggio secondo quanto afferma left B nei confronti dello stato unitario è stato avviato un’inchiesta ti giudicato colpevole rischia tra i 10 e i 20 anni di carcere in chiusura andiamo in Bangladesh larga Vittoria per l’alleanza al Governo guidato dalla prendere a cena che ha ottenuto 288 seggi in Parlamento potrà formare così il suo terzo governo consecutivo le posizioni hanno respinto like you do il voto che finendo le lezioni e farsesca e chiedendo che una nuova consultazione Venga tolto astuccio maturità di un governo apartitico ieri 16 Morti nelle violenze nel giorno del voto è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

