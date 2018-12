Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione in questo 31 dicembre in studio Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione politica in primo piano ottenuto il via libera la manovra il vicepremier è il leader della Lega Matteo Salvini guarda al 2019 in un’intervista al Corriere della Sera fissa gli obiettivi ora legittima difesa autonomia regionale ha Fermati sul primo. il 15 febbraio arriverà la proposta del governo Poi ci saranno trattative regione per regione sulla riforma della Giustizia dice la differenza positiva è che non siamo più ai tempi di Berlusconi quindi non c’è più il muro contro muro sul fronte del MoVimento 5 Stelle Di Maio poi ribadisce nessun rimpasto e conferma rientro di Di Battista Spero da gennaio di poter essere al tuo fianco per la campagna per le europee la cronaca la Guardia di Finanza compiuto controlli e sequestri di botti illegali in diverse città Invicta dei festeggiamenti di San Silvestro a Roma i militari hanno sequestrato 650 kg di fuochi pirotecnici illegali denunciato 8 persone nel corso dei controlli svolti negli ultimi giorni a NapoliFiamme Gialle hanno sequestrato 7,5 quintali di botti illegali scoperto una fabbrica abusiva di fuochi mentre a Torino ammonta la 250000 i fuochi pirotecnici sequestrati negli ultimi giorni a Bari ti sequestrano riguardato in totale 550 kg di artifici pirici andiamo sul letto una continua attività sismica sul vulcano Dov’è la notte scorsa sono state registrate Due scosse di magnitudo 2.4 la prima 24:28 la seconda alle 5:50 non si registrano danni continua L’attività stromboliana da praterie bocche sommitali del vulcano mentre diminuiscono i valori del tremore dei Condotti interni che segnalano la risalita del magma in chiusura aspettiamo in Cina Cina di fabbriche cinesi entrano per la prima volta dal 2016 in una fase di contrazione a dicembre l’indice PMI manifatturiero che raccoglie le indicazioni dei direttori degli acquisti del comparto industriale sceso a 49,4 sotto la taglia di 50 che separa le fasi di espansione da quelle di contrazione è il quarto calo mensile consecutivo per L’indice che risente dei timoni per la guerra commerciale con gli Stati Uniti e che conferma ed allentamento dell’economia del Colosso asiatico la tesisi erano per un arpia mentabile a 50 e tutto grazie per averci seguito navigazione Vi auguro una splendida serata in questo 31 dicembre per favore per il benvenuto al 2019 Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa