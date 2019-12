Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri il crollo di una lastra di cemento sulla corsia centrale della A26 la Genova Gravellona Toce lastre di cemento sono cadute sull’asfalto solo per caso nessun mezzo è stato investito il tratto da Masone fino al bivio A26 A10 stato chiuso con uscita obbligatoria Amazon e questa mattina al Ministero dei Trasporti ha convocato d’urgenza Autostrade per l’Italia per riferire sul caso l’autostrada e martoriata soltanto nelle settimane scorse intervento della procura di Genova è stata temporaneamente chiusa la stessa autostrada per verificare la staticità di due viadotti Italia un paese per vecchi record negativo per le nascite in Italiacorso sono state poco più di 439 mila la cifra più bassa registrata dall’unità d’Italia ad oggi lo conferma l’Istat sottolineando che allo stesso tempo la speranza di vita e torna ad aumentare a 80,8 anni per i maschi 85,2 anni per le femmine tutto ciò rende l’Italia uno dei paesi più vecchi al mondo l’istituto rileva anche l’aumento delle famiglie di single che ora il 33% un terzo del totale nel 2018 gli stipendi sono tornati a salire più Uno e mezzo per cento una crescita che mancava da quasi un decennio altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti infiammata da nuove dichiarazione del segretario di stato americano Mike Pompeo non staremo a guardare il fatto che egli assuma azioni in grado di mettere Uomini e donne americane in pericolo ha detto dopo i bombardamenti statunitensi contro postazioni filo iraniane in Iraq Siria Baghdad proteste si dice pronta a rivedere le relazioniparla di esempio manifesto di terrorismo Intanto è salita oltre 1600 il numero dei Combattenti mercenari siriani trasferiti in campi di addestramento turchi in attesa di andare in Libia per combattere a fianco delle forze di al Sunrise contro aptar il 2020 sarà un anno cruciale per il clima con l’Italia che presenta una situazione critica per rischi legati ai cambiamenti climatici caratterizzati da eventi estremi lo riporta Legambiente nel rapporto di fine anno proprio sul clima il 2019 si conclude con un forte accento sulle politiche ambientali tre protagonisti la 16 anni attivista ambientalista svedese Greta thunberg il padre rivela in un’intervista alla BBC di vederla felice ma di essere preoccupato per le fake news fabbricate contro di lei e per l’odio che generano è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

