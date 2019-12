Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio al Ministero dei Trasporti riunione d’emergenza convocata Autostrade per l’Italia dopo il crollo di una lastra di cemento in una galleria ieri sulla A26 un crollo che per fortuna non ha avuto conseguenze per gli automobilisti di passaggio ma lascia allibito il governatore della Liguria Toti l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Tomasi proporrà di ampliare le esenzioni dei pedaggi per la rete autostradale Ligure gestita raspi controlli su tutti i 2000 viadotti sono praticamente conclusi assicurato attesa per il discorso di fine anno del capo dello Stato Sergio Mattarellaquale stasera Il presidente della Repubblica chiederà coesione dando senso la parola italiani Mattarella ha firmato ieri il decreto milleproroghe quello intercettazioni attesi oggi Gazzetta Ufficiale il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte afferma che la scadenza del suo mandato da premier Non lascerà la politica Ma non hai intenzione di fondare un suo partito l’ex ministro fioramonti lascio Intanto il MoVimento 5 Stelle e passa al gruppo misto negli Stati Uniti il presidente Donald Trump interviene sulla sparatoria avvenuta in una chiesa in che ha fatto tre vittime tra cui l’aggressore vite umane sono state salvate dai roie grazie alle leggi del Texas che Gli permettono di avere armi con loro Questo il commento di Donald Trump tutto è finito in 6 secondi grazie ai coraggiosi parrocchiani che hanno agito affittato il presidente statunitense facendolo su endorsement quindi sull’uso delle armia difesa personale solo incidente costato la vita a Gaia e Camilla su Corso Francia a Roma il semaforo pedonale nei pressi dell’attraversamento teatro incidente non prevede il giallo le 2-16 anni avrebbero iniziato ad attraversare la strada col verde per poi ritrovarsi al centro della carreggiata con il rosso la ferma al legale degli attori di una delle due vittime duro attacco del quotidiano della Santa Sede L’Osservatore Romano Ci siamo chiusi nel salotto buono delle nostre convinzioni del giornalismo voyeuristico dalla testata è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

