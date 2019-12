Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio Un grosso incendio è divampato all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova a prendere fuoco è stato il materiale dentro la pila 13 la nuova struttura secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco della polizia rogo sarebbe partito da un flessibile usato da un operaio alle tue scintille avrebbero raggiunto del polistirolo le fiamme sono state domate in breve tempo dai pompieri Ma l’incidente causerà un ulteriore ritardo nei lavori al Ministero dei Trasporti intanto incontro con Autostrade per l’Italia dal crollo di parte del soffitto di una galleria della 26 in Liguria il tratto interessato è stato riaperto nella notte il prefetto di Cosenza Paola Galeone è indagata per corruzione l’ipotesi accusatoria suodi aver intascato da un imprenditrice che ha denunciati fate la polizia una mazzetta di €700 a consegna del denaro avvenuto in un bar sarebbe stata firmata dal personale della squadra mobile di Cosenza reddito e quota 100 fanno litigare la maggioranza in attesa del rilancio dell’azione di governo attesa gennaio Palazzo Chigi ribadisce che eventuali modifiche alle due misure non sono all’ordine del giorno ma pdf-italia viva insistono e Matteo Renzi intervistato dalla stampa torna all’attacco che il reddito di cittadinanza sia un sussidio che non funziona oramai lo stanno capendo tutti Credo che bisogna lasciare ai 5stelle il tempo di metabolizzare il cambiamento ma lo stesso tempo è arrivato il momento di cambiare quel meccanismo con un’altra politica al sud e bisogna aprire cantieri anziché continuare a dare sussidi stasera discorso del capo dello Stato Sergio Mattarella nel qual è il presidente della repubblica chiederà coesione dando senso ha la parola italiani è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa