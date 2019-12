Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio c’è stato un incendio subito domato dai pompieri al cantiere per il nuovo ponte di Genova a prendere fuoco è stato materiale dentro la pila 13 della nuova struttura secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco il rogo sarebbe partito da un flessibile usato da un operaio le crescentine avrebbero raggiunto del polistirolo le fiamme sono state domate al Ministero dei Trasporti intanto l’incontro questa mattina con Autostrade per l’Italia per discutere del crollo di parte del soffitto di una galleria sulla A26 in Liguria il tratto interessato è stato riaperto nella notte negli Stati Uniti dopo la sparatoria in una chiesa in Texas dove un Fedele ha ucciso l’aggressore che aveva già colpito a morte altre due persone interviene il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vite umanesalvati da eroe Grazie noleggi del Texas che Gli permettono di avere armi con loro queste le parole twittate dal Presidente con un endorsement quindi all’uso delle Armi come difesa personale Carlos ghosn ex presidente è amministratore delegato del gruppo Nissan Renault che si trovava ai domiciliari a Tokyo in attesa del processo per frode industriale fiscale è arrivata a Beirut in Libano dato che non sta fuggendo dalla giustizia ma piuttosto sta cercando di evitare ingiustizie persecuzione politica l’ex Manager non ha fornito particolari sulla sua partenza dal Giappone non è chiaro se abbia violato i domiciliari o se sia stato raggiunto un accordo per la sua Liberazione torniamo in Italia a Cosenza al prefetto Paola Galeone indagata per corruzione secondo quanto riporta La Gazzetta del Sud avrebbe pescato una mazzetta da un imprenditrice €700 fatti immortalati dal personale della squadra mobile di Cosenza è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa