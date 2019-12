Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migliaia di persone hanno manifestato davanti all’ambasciata statunitense a Baghdad per protestare contro I read statunitensi in Iraq che hanno fatto 25 Combattenti delle Milizie sciita hezbollah i manifestanti che avevano raggiunto l’ambasciata al grido di morte all’America e bruciando bandiera americana e hanno tentato di assalire la sede diplomatica ed hanno dato fuoco ad una torretta di guardia il premier dimissionario ha esortato i manifestanti ea ritirarsi Trump accusa l’iran saranno ritenuti responsabili torniamo in Italia sono stati riferiti dal decreto milleproroghe gli incrementi tariffari previsti da gennaio 2020 per il 95% della rete autostradale lo rende noto il Ministero dei Trasporti spiegando che gli aumenti tariffari ci saranno solo per alcune società Inoltre si conferma l’ulterioreincrementi tariffari relative agli anni precedenti per le società concessionarie quali strada dei parchi Autostrade per l’Italia Milano Serravalle e sono totalmente prive di fondamento le notizie che cercano da alcuni giorni relativa al trasferimento di armamento nucleare dalla Turchia all’Italia una nota Il Ministero della Difesa nel comunicato Si sottolinea inoltre che ogni aspetto relativo alla postura nucleare insieme alla Nato viene discusso collegialmente per tutti i paesi membri chiusura l’ultima notizia gli italiani spenderanno 2 miliardi per imbandire le tavole per il cenone di capodanno è la prima di Confcooperative che ricorda che la spesa in linea con quella del 2018 ci si aggrappa la traduzione un italiano su due aspetterà la mezzanotte per salutare il 2020 per il quinto anno di fila Sara sold out per la lenticchia di Castelluccio di Norcia a dimostrazione che gli italiani tengono alle tradizioni e tutto grazie per averci seguito torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa