Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 31 dicembre in studio Giuliano Ferrigno in caso di incendio è divampato nella notte all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova l’incendio è stato innescato dalla scintilla di un usato da un operaio ha guardato la struttura in legno che serve per dare la forma le pile di calcestruzzo della nuova struttura le fiamme sono state domate in breve tempo dai pompieri non è stato disposto il sequestro della Pertanto si legge nella nota della struttura e lavori potranno riprendere non appena finite le operazioni di pulizia della pila delle parti ammalorate che saranno laddove necessario sostituite il Ministero dei Trasporti intanto ha convocato con urgenza stamattina autostrade dopo il crollo di una parte del soffitto di una galleria della 26 in Liguria entrato è stato riaperto la notte argomento Samantha cristoforetti l’astronauta italiana dell’agenzia spazialeaeronautica militare la notizia anticipata dal Corriere della Sera è stata confermata da fonti della stessa forza armata Secondo voi astrosamantha concludi 19 anni di ferma obbligatoria ed è suo diritto abbandonare l’uniforme del resto prima di lei hanno fatto diversi altri ufficiali che hanno deciso di proseguire la loro carriera in abiti civili in ambienti dell’Aeronautica si escludono Nizza fuori alla base di questa scelta cenone di Capodanno italiano in due miliardi per rimandare le tavole e la stima di Confcooperative che ricorda che la spesa è in linea con quella del 2018 ci si aggrappa alla tradizione un italiano su due aspetterà a casa la mezzanotte per salute 2020 per il quinto anno di fila Sara sudauto per la lenticchia di Castelluccio di Norcia a dimostrazione che gli italiani tengono alle tradizioni ultime notizie in chiusura una del direttore artistico del prossimo festival di Sanremo ha rivelato i nomi dei Big in gara strano Achille Lauro Alberto Urso Anastasio Google Morgan Diodato Elodie Enrico Nigiotti Francesco Gabbani Giordana AngiIrene Grandi le vibrazioni Levante Elettra Lamborghini Marco Masini Michele Zarrillo Junior cally Paolo Jannacci Piero Pelù bianco dei pinguini tattici nucleari uguale a Siri che tra un Sanremo caratterizzato dall’ imprevedibilità ha detto il conduttore sostenendo di non aver ricevuto pressioni non ho guardato li conoscevo le parole di Amadeus una frase a mio avviso condividibile tra i nomi scelti sono tanti lettere artisti l’Italia femminile sarà deciso dopo il 3 gennaio è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa