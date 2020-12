Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio da oggi Italia torna tutta in zona rossa 6 giorni di lockdown anti-covid fino all’epifania con la pausa in arancione del 4 gennaio sono arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470000 dosi di vaccino pfizer raggiungeranno entro oggi 203 siti di somministrazione nelle varie regioni lo stato del Piano vaccinale Sara monitorabile pubblicamente sul sito web di Palazzo Chigi finora oltre 9800 le persone vaccinate il tasso di positività risale al 96 * altri 575 decessi e più di 16000 casi di positività in 24 ore stamani atteso un nuovo report dell’istituto superioredi sanità Intanto il Senato ha confermato la fiducia al Governo sulla manovra con 156 voti a favore e 124 contrari il testo è stato approvato in via definitiva il ministro dell’economia Gualtieri si dichiara molto soddisfatto il presidente del Senato casellati lamenta che l’esame di un problema mento così importante sia durata Palazzo dama soltanto un giorno il viceministro della Salute Pierpaolo sileri sottolinea come nella legge di bilancio sia stata inserita la possibilità di vaccinarsi anche in farmacia con la previsione di medici sulla brexit ce lo chiede la camera dei comuni all’accordo commerciale post brexit ha raggiunto tra Regno Unito e Unione Europea con 520 Rossi 73 no Unione Europea e Cina raggiungono un’intesa politica sugli investimenti dopo 7 anni di negoziati L’intesa avrebbe detto il presidente cinese XI jinping’sLa Cina a fornire un più ampio accesso al mercato un migliore contesto imprenditoriale migliori prospettive di Cooperazione bilaterale una pietra miliare per l’economia commenta la vicepresidente della commissione europea valdis dombrovskis l’omicidio di Akita gudea la donna etiope di 42 anni da tempo residente in Trentino diventata simbolo di integrazione ucciso da un collaboratore per soldi delitto confessato da danno soleimani ghanese di 32 anni fermato interrogato dai carabinieri sarebbe stata anche violentata mentre era a terra agonizzante l’agenzia ONU per i rifugiati si dice profondamente Addolorata per la morte violenta della donna trovata nella sua casa di Frassilongo in tre Tino era un modello di successo integrazione osservano dall’onu è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa