Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio sarà un capodanno Sottotono coprifuoco domani mattina fino alle ore 7 a partire dalle 22 di questa sera veglioni vietati quasi un italiano su due pronti a denunciare comportamenti scorretti come feste con troppi ospiti o bilioni abusivi lo dice Coldiretti la spesa media per il cenone a casa è scesa del 32% a €65 per famiglia piazze vuote tanti gli eventi in diretta streaming in programma 6 giorni di lockdown anti-covid fino all’epifania interrotti soltanto da una giornata di zona arancione quella del 4 gennaio Intanto sono arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470000 dosi di vaccino faideche raggiungeranno entro oggi 203 siti di somministrazione nelle varie regioni lo stato del Piano vaccinale in Italia sarà monitorabile pubblicamente su un sito web di Palazzo Chigi signora 9800 le persone vaccinate il tasso di positività risale al 96 % 575 i decessi nelle ultime 24 ore nuovo record di decessi giornalieri negli Stati Uniti quasi 4000 al totale dei decessi per covid nel mondo superato quota 1 milioni ottocentomila per in Europa e la Germania che ha fatto segnare il suo record di decessi in 24 ore 1100 la crisi storica del coronavirus Si estenderà fino al 2020 non lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo discorso di fine anno picco di decessi anche nel Regno Unito 980 in un giorno è una giornata ancheallerta meteo in cinque regioni italiane Basilicata Campania Calabria Emilia Romagna e Umbria allerta di colore giallo pericolo valanghe in Friuli in Liguria e attesa neve deliberata dal Consiglio dei Ministri lo Stato d’emergenza di 12 mesi per le province di Belluno e Vicenza con uno stanziamento di €7100000 lo sport in chiusura a calcio è serie B 16A giornata buon esordio al Monza per Mario Balotelli in gol dopo 4 minuti contro la capolista Salernitana sconfitta per 3 a 0 l’Ascoli fanalino di coda ferma in trasferta 1 1 l’altra prima in classifica Empoli stop casalingo anche per il Cittadella 22 collegio e Premier League ancora un match è rinviato per covid-19 Rampulla è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa