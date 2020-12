Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale informazione ma ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi innesta un capodanno in lockdown 6 giorni in cui l’Italia sarà zona rossa intervallati da 24 ore di zona arancione nella giornata del 4 gennaio nella notte di San Silvestro il coprifuoco durerà due ore in più terminerà Infatti domani mattina alle ore 7 inizierà come sempre alle 22 vietate le feste con tanti ospiti abusivi e secondo Coldiretti quasi un italiano su due il 47% è pronto a denunciare eventuali comportamenti scorretti secondo Confcommercio boom di vendite nel settore alimentare a cominciare da vini di qualità la spesa media per il cenone a casa si aggira attorno ai €65 a famiglia le regioni chiedono al governo di poter rinviare la riapertura degli impianti di scidal 7 al 18 gennaio intanto gli ultimi dati sulle epidemia di covid in Letta tasso di positività torna a salire più 0 e 9 % fermandosi al 9% nell’ultima comunicazione dell’istituto superiore di sanità di questa mattina si evidenzia toc e il covid in Italia si mantiene grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali tre regioni Veneto Liguria e Calabria Hanno un RT maggiore di uno compatibile quindi con uno scenario di tipo 2 altre di tipo 3 come Basilicata Lombardia Puglia lo supera non è il valore medio e altre tre sfiorano le reti emilia-romagna friuli-venezia Giulia e Marche ci si aspetta un innalzamento dei casi nelle prossime settimane nella stagione invernale per via dell’aumento delle occasioni di contatto di mobilità e di interazione tra le persone negli Stati Uniti si è toccato un nuovo record del 4000 decessi Ipercoopfine 24 ore nel mondo i decessi hanno superato quota un milione e ottocentomila per la cancelliera tedesca Angela Merkel è la storica del coronavirus Si estenderà fino al 2021 Cambiamo argomento some Little descritte dalla come il serial killer più prolifico nella storia degli Stati Uniti è morto all’età di 80 anni in ospedale della California lo riporta la BBC Little stava scontando l’ergastolo per l’omicidio di tre donne ma ad oggi l’uomo aveva confessato di averla uccisa in 93 tra il 1970 e il 2005 e tutte le vittime erano persone vulnerabili molte prostitute o tossicodipendenti è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa