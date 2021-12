Ultime Notizie Roma del 31-12-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio stasera misura Gianna da lunedì 3 gennaio Lombardia Piemonte Lazio Sicilia e ne arriva l’ordinanza del ministro della Salute per il passaggio di fascia la scorsa settimana non ci sono stati i cambi di colore Dunque a Liguria Veneto Friuli Venezia Giulia le province autonome di Trento e Bolzano e la Calabria si aggiungono le 4 che da lunedì cambieranno fascia portando a 11 su 21 il totale delle regioni o province autonome Gialle i PM di Roma Indaga per omicidio colposo in relazione alla morte dell’attore Paolo Calissano trovato privo di vita nella notte nel suo appartamento nel quartiere Balduina Roma la fattispecie penale per la quale si procede è legata alle esigenze di fare una serie di accertamenti tra cui l’autopsia che già è stata disposta il segretario della Lega Salvini chiede al governo di istituire una cabina di regia sul tema del carro bollette di luce e gas si tratta ferma di una mazzata da €1000 a famiglia da 30 miliardi perartigiani imprese insieme alle emergenze covid Questa è la vera urgenza di prossimi mesi ognuno deve portare idee e prendersi le proprie responsabilità i troppi no ideologici degli ultimi anni hanno impoverito l’Italia chiedo al presidente draghi fermata vino nota di convocare anche imprese segretario di partito famiglia attività produttive non aspettano ha detto il primo gennaio 2022 non c’erano mentine i pedaggi sul 98% della rete autostradale Nazionale l’unica adeguamento riguarda la tratta della A21 gestita da autovia Padana Spa quindi solo 105 km su un totale di oltre 6000 diretta tutto dalla pedaggio lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture mobilità sostenibili precisando che anche per i 2022 vengono confermate le tariffe vigenti se lo sono state gestite dalla società per le quali è in corso l’aggiornamento revisione dei rapporti concessori 10 persone tra vertici nazionali e regionali di targa sono indagate dalla Procura di Agrigento nell’ambito dell’inchiesta sulle esplosioni del 11 dicembre scorso a Ravanusa in cui morirono 9 persone compreso 1Allora mese di gravidanza il fascicolo che ipotizza i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo è stato aperto come atto dovuto per eseguire la prossima settimana Un incidente probatorio e quindi ripetibile sul luogo della ed è tutto buon proseguimento di ascolto e buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa