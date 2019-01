Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 07:30

VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ERICA TERENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio

PRUDENZA SULLA A24 ROMA-L’AQUILA PER IL VENTO FORTE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL MADAMA.

IN CASO DI VENTO, È IMPORTANTE DECELERARE E AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA CON IL VEICOLO CHE PRECEDE.

INCIDENTE SULL’AURELIA RALLENTAMENTI DUNQUE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, VI RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO DELLE LINEE METROPOLITANE E DELLA FERROVIA URBANA TERMINI-CENTOCELLE RIPRENDERA’ ALLE ORE 8.

DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

