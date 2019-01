Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 09:15

VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 8.20 ERICA TERENZI

PRUDENZA SULLA A1 FIRENZE-ROMA PER UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA.

RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE.

CONTINUA LA FESTA DI ROMA CHE TERMINERA’ ALLE 21 DEL 1 GENNAIO 2019

LE STRADE CHIUSE AL TRAFFICO, LO RICORDIAMO, SONO QUELLE ADIACENTI IL CIRCO MASSIMO: VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEI CERCHI.

I PEDONI POTRANNO ACCEDERE ALL’AREA PER LA FESTA DI ROMA TRAMITE GLI INGRESSI DI VIALE AVENTINO, VIA DELLE TERME DECIANE, VIA DELLA GRECIA E VIA DEI CERCHI.

