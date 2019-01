Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 09:45

VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ERICA TERENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio

PRUDENZA SULLA SR 509 SULLA FORCA D’ACERO, PER IL GHIACCIO TRA IL KM 15 E IL 9+680.

EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE.

IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA VELOCITÀ.

A ROMA, DALLE ORE 11.00 FINO A CESSATE ESIGENZE, AVRÀ LUOGO LA MANIFESTAZIONE “MARCIA PER LA PACE “.

DA LARGO GIOVANNI XXIII, IL CORTEO SI MUOVERÀ PERCORRENDO VIA DELLA CONCILIAZIONE, PER GIUNGERE IN PIAZZA SAN PIETRO, DOVE PARTECIPERÀ ALL´ANGELUS.

DALLE 11.00 ALLE 13.00 CIRCA, SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DELLA ZONA.

DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral