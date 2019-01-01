Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE (DA LEGGERE SETTE TONNELLATE E MEZZO) ” CHE NON POTRANNO CIRCOLARE DALLE 9 ALLE 22.
A ROMA, DALLE ORE 11.00 FINO A CESSATE ESIGENZE, AVRÀ LUOGO LA MANIFESTAZIONE “MARCIA PER LA PACE “.
DA LARGO GIOVANNI XXIII, IL CORTEO SI MUOVERÀ PERCORRENDO VIA DELLA CONCILIAZIONE, PER GIUNGERE IN PIAZZA SAN PIETRO, DOVE PARTECIPERÀ ALL´ANGELUS.
DALLE 11.00 ALLE 13.00 CIRCA, SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DELLA ZONA.
DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral