Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ERICA TERENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE 22.

A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA EDIZIONE.

NUMEROSE LE ATTRAZIONI DEL VILLAGGIO E TUTTE AL COPERTO: IL PRESEPE, LA CASA DI BABBO NATALE E TANTE ALTRE.

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, E’ MODIFICATA LA VIABILITA’ DELLA ZONA FINO AL 6 GENNAIO.

DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral