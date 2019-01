Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio

IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE 22.

A CERVETERI. PER LA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE FINO AL 6 GENNAIO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI, VIALE MATTEOTTI E VIA MARCHE DALLE 18 ALLE 24.

INTERDETTA AL TRAFFICO VEICOLARE ANCHE VIA PAGLIUCA PER L’ESPOSIZIONE DEL PRESEPE TRADIZIONALE.

DA FEDERICO ASCANI PER ORA E’ TUTTO, AL PROSSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral