Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE. IN QUESTO PRIMO GIORNO DEL NUOVO ANNO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO;

REGOLARE ANCHE IL SERVIZIO DELLE FERROVIE ROMA-LIDO, ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE E DELLE LINEE A B E B1 DELLA METROPOLITANA; SULLA LINEA A RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA STAZIONE TERMINI;

SEMPRE NELLA CAPITALE, OGGI E’ IN PROGRAMMA LA TRADIZIONALE “FESTA DI ROMA”, CON TERMINE PREVISTO ALLE 21; PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’ FINO ALLE ORE 24 ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO VEICOLARE NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO; ATTIVE DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

