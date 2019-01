Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: DA DOMANI 2 GENNAIO SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA STRADA REGIONALE AUSONIA TRA IL KM 25+900 ED IL KM 26+400 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA; GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE 7.30 E LE 19.00, CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/h NEL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 2 MARZO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral