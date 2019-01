Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 17:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE ROMA; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE, NEI PRESSI DI VITINIA;

E NELLA CAPITALE SI STA SVOLGENDO LA TRADIZIONALE “FESTA DI ROMA”, CON TERMINE PREVISTO ALLE 21; PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’ FINO ALLE ORE 24 ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO VEICOLARE NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO; ATTIVE DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E' TUTTO

