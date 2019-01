Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 18:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA NEL QUADRANTE NORD, NEL DETTAGLIO IN VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE ROMA; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO; NEI PRESSI DEL RACCORDO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE DEL CENTRO;

RESTANDO NEL QUADRANTE SUD TRAFFICO INTENSO IN VIA APPIA, TRA ARICCIA E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI;

E A TUSCANIA, IN PROVINCIA DI VITERBO, E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “NATALE 2018”; FINO AL PROSSIMO 6 GENNAIO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE PRINCIPALI STRADE DEL CENTRO, CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE 10 E LE 20; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

