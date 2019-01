Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

AL MOMENTO LE UNICHE SEGNALAZIONI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’;

NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA ROMA TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER ROMA EST;

SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO; NEI PRESSI DEL RACCORDO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE DEL CENTRO;

INFINE QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA NETTUNENSE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA PADIGLIONE E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ROMA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral