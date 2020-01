Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 07.20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO DEL 2020 CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PRENESTINA A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE ALL’ ALTEZZA DI COLLE MARTANI NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E FERROVIARIO NELLA CAPITALE RIPRENDERA’ DALLE ORE 8.00

FINO ALLE ORE 8 IL SERVIZIO DELLE LINEE METRO SONO SOSTITUITE DA LINEE BUS

A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE NEL FRUSINATE,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.

CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.

SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA SP125 AUSENTE RIMANE CHIUSA A CASUA DI FRANE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

