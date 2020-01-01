Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 08.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
RAMMENTIAMO CHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO DELLA SCORSE SETTIMANA AL MOMENTO RESTANO CHIUSE
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE
LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.
SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA SP125 AUSENTE RIMANE CHIUSA A CASUA DI FRANE DAL KM 19+500 AL KM 20+750. NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA UMBERTO VERINI PER AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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