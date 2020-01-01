Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 10.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE CALCATESE TRA FALERIA E CALCATA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
QUALCHE DISAGIO SU VIA DI CASTEL CAMPANILE IN DIREZIONE PALIDORO
RAMMENTIAMO CHE OGGI A ROMA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL PRIMO DELL’ANNO DALLE 14:00 ALLE 21:00 SARANNO DEVIATE NUMEROSE LINEE BUS. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
RAMMENTIAMO CHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO DELLA SCORSE SETTIMANA AL MOMENTO RESTANO CHIUSE
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000
LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000.
LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800
LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750
DA UMBERTO VERINI PER AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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