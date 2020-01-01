Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 11.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO CHE RIMANE FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
QUALCHE DISAGIO SU VIA OLIVELLA TRA LA VIA APPIA E LA NETTUNENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA S.S. 148 Pontina – CONTINUANO FINO AL 16 GENNAIO LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE TRA I KM 45 E 68 IN DIREZIONE SABAUDIA
RAMMENTIAMO CHE OGGI A ROMA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL PRIMO DELL’ANNO DALLE 14:00 ALLE 21:00 SARANNO DEVIATE NUMEROSE LINEE BUS. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO DELLA SETTIMANA PASSATA AL MOMENTO RESTANO CHIUSE
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000
LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE
LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800
SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA SP125 AUSENTE RIMANE CHIUSA A CASUA DI FRANE DAL KM 19+500 AL KM 20+750
DA UMBERTO VERINI PER AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral