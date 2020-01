Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 11.20 UMBERTO VERINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO CHE RIMANE FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

QUALCHE DISAGIO SU VIA OLIVELLA TRA LA VIA APPIA E LA NETTUNENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA S.S. 148 Pontina – CONTINUANO FINO AL 16 GENNAIO LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE TRA I KM 45 E 68 IN DIREZIONE SABAUDIA

RAMMENTIAMO CHE OGGI A ROMA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL PRIMO DELL’ANNO DALLE 14:00 ALLE 21:00 SARANNO DEVIATE NUMEROSE LINEE BUS. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO DELLA SETTIMANA PASSATA AL MOMENTO RESTANO CHIUSE

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000

LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE

LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800

SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA SP125 AUSENTE RIMANE CHIUSA A CASUA DI FRANE DAL KM 19+500 AL KM 20+750

DA UMBERTO VERINI PER AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral