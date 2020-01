Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

QUALCHE DISAGIO SU VIA OLIVELLA TRA LA VIA APPIA E LA NETTUNENSE IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI NUOVAMENTE NEI DUE SENSI

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO DOVE SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE CALCATESE TRA FALERIA E CALCATA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA S.S. 148 Pontina – CONTINUA FINO AL 16 GENNAIO LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE TRA I KM 45 E 68 IN DIREZIONE SABAUDIA

A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI METEO DELLA SETTIMANA PASSATA AL MOMENTO RESTANO CHIUSE IN ALCUNI TRATTI

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI

LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA

E LA SP125 AUSENTE

LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800

DA UMBERTO VERINI PER AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

