Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE DISAGIO SU VIA OLIVELLA TRA LA VIA APPIA E LA NETTUNENSE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI NUOVAMENTE NEI DUE SENSI
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO DOVE SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE CALCATESE TRA FALERIA E CALCATA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA S.S. 148 Pontina – CONTINUA FINO AL 16 GENNAIO LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE TRA I KM 45 E 68 IN DIREZIONE SABAUDIA
A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI METEO DELLA SETTIMANA PASSATA AL MOMENTO RESTANO CHIUSE IN ALCUNI TRATTI
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI
LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA
E LA SP125 AUSENTE
LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800
DA UMBERTO VERINI PER AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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