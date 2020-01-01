Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2020 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
ECCETTO SULL’ A24 ROMA-TERAMO, CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMO. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA
A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 E LA SP4 SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE
INFINE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ANAS, RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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