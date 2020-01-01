Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2020 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
APRIAMO CON GLI EVENTI NELLA CAPITALE,
PROSEGUE “LA FESTA DI ROMA”
NELL’AREA COMPRESA TRA IL CIRCO MASSIMO E IL LUNGOTEVERE AVENTINO
SINO ALLA MEZZANOTTE VERRANNO CHIUSI AL TRAFFICO I LUNGOTEVERE
AVENTINO PIERLEONI LUNGOTEVERE DE’ CENCI E TRA LE STRADE INTERESSATE ANCHE VIA DEL TEATRO MARCELLO VIA DEI CERCHI E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE CONTESTUALMENTE 19 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
INFINE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 E LA SP4 SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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