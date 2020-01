Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2020 ORE 17.20 ALESSANDRO CECATI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE ROMA,

STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CESANO IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINA IN DIREZIONE CENTRO

TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE LE ULTIME CORSE DA TERMINI E CENTOCELLE

SARANNO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 23.00 E ALLE ORE 22.33

E SULLA LINEA ROMA-CIVITA CASTELLANA VITERBO

ULTIMA CORSA DA FLAMINIO ALLE ORE 21.40

E DA MONTEBELLO ALLE ORE 22.08

INFINE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 E LA SP4 SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE

DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO

