Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2020 ORE 18.20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA CODE PER INCIDENTE TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SI RALLENTA INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE
SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE LE ULTIME CORSE DA TERMINI E CENTOCELLE
SARANNO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 23.00 E ALLE ORE 22.33
E SULLA LINEA ROMA-CIVITA CASTELLANA VITERBO
ULTIMA CORSA DA FLAMINIO ALLE ORE 21.40
E DA MONTEBELLO ALLE ORE 22.08
INFINE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 E LA SP4 SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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