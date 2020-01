Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2020 ORE 19.20 ALESSANDRO CECATI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIRENZE CODE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA

CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

INFINE ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, TRA I KM 0+000 E 7+000, LA SP76 DEI SANTI, TRA IL KM 19 ED IL KM 19+700, LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750.

DA ALESSANDRO CECATI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E BUONA SERATA, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral