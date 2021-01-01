Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2021 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2021 ORE 9.20 FT
BUON GIORNO E BUON ANNO NUOVO. BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI DISAGI LUNGO LE PRINCIPALI STRADE AUTOSTRADE REGIONALI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
CHUSA LA STAZIONE LEPANTO DELLA METROPOLITANA A DA DOMANI 2 GENNAIO FINO A MARTEDì 5 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI
INTERESSATE A SEGUIRE ENTRO FEBBRAIO ANCHE LE FERMATE SPAGNA BARBERINI E REPUBBLICA.
TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
DA IERI E FINO A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE.
VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE.
È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI DAL CONTEGGIO GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA REGIONE.
PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA FT A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral