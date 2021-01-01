Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2021 ORE 18.50 GINA PANDOLFO
AUGURI DI BUON ANNO 2021 DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
RICORDIAMO PER EFFETTO DEL DECRETO DI NATALE
SINO AL 6 GENNAIO L’ITALIA E’ IN ZONA ROSSA, AD ECCEZIONE DI LUNEDI’ 4 GENNAIO
SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE, DUNQUE, PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITA’ O SALUTE.
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
METRO B PER LA SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI SONO CHIUSE, LO RICORDIAMO, LE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE OLTRE ALLE LINEE ORDINARIE ANCHE LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO
LA MB20 CHE VIAGGIA TRA TERMINI E TIBURTINA, CON FERMATA DAVANTI ALLE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO
CAMBIAMO ARGOMENTO
PER LE ATTESE NEVICATE PER GIORNATA DI DOMANI SONO GIA’ IN AZIONE I MEZZI SPARGISALE
SULLE STRADE PROVINCIALI
FILETTINO CAPISTRELLO E CAMPO STAFFI
MEZZI SPARGISALE IN AZIONE ANCHE SULLA REGIONALE DI CAMPOCATINO
GLI INTERVENTI, RICORDIAMO, SONO A CURA DI ASTRALSPA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19 OSSERVIAMO TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral