Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2021 ORE 18.50 GINA PANDOLFO

AUGURI DI BUON ANNO 2021 DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

RICORDIAMO PER EFFETTO DEL DECRETO DI NATALE

SINO AL 6 GENNAIO L’ITALIA E’ IN ZONA ROSSA, AD ECCEZIONE DI LUNEDI’ 4 GENNAIO

SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE, DUNQUE, PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITA’ O SALUTE.

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

METRO B PER LA SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI SONO CHIUSE, LO RICORDIAMO, LE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE OLTRE ALLE LINEE ORDINARIE ANCHE LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO

LA MB20 CHE VIAGGIA TRA TERMINI E TIBURTINA, CON FERMATA DAVANTI ALLE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO

CAMBIAMO ARGOMENTO

PER LE ATTESE NEVICATE PER GIORNATA DI DOMANI SONO GIA’ IN AZIONE I MEZZI SPARGISALE

SULLE STRADE PROVINCIALI

FILETTINO CAPISTRELLO E CAMPO STAFFI

MEZZI SPARGISALE IN AZIONE ANCHE SULLA REGIONALE DI CAMPOCATINO

GLI INTERVENTI, RICORDIAMO, SONO A CURA DI ASTRALSPA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19 OSSERVIAMO TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE

TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI

DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE

E A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral