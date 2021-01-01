Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2021 ore 19:45

di - 01 Gennaio 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 1 GENNAIO 2021 ORE 18.50 GINA PANDOLFO
    AUGURI DI BUON ANNO 2021 DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    RICORDIAMO PER EFFETTO DEL DECRETO DI NATALE
    SINO AL 6 GENNAIO L’ITALIA E’ IN ZONA ROSSA, AD ECCEZIONE DI LUNEDI’ 4 GENNAIO
    SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE, DUNQUE, PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITA’ O SALUTE.
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    METRO B PER LA SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI SONO CHIUSE, LO RICORDIAMO, LE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE OLTRE ALLE LINEE ORDINARIE ANCHE LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO
    LA MB20 CHE VIAGGIA TRA TERMINI E TIBURTINA, CON FERMATA DAVANTI ALLE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO
    CAMBIAMO ARGOMENTO
    PER LE ATTESE NEVICATE PER GIORNATA DI DOMANI SONO GIA’ IN AZIONE I MEZZI SPARGISALE
    SULLE STRADE PROVINCIALI
    FILETTINO CAPISTRELLO E CAMPO STAFFI
    MEZZI SPARGISALE IN AZIONE ANCHE SULLA REGIONALE DI CAMPOCATINO
    GLI INTERVENTI, RICORDIAMO, SONO A CURA DI ASTRALSPA
    INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19 OSSERVIAMO TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
    TUTELIAMO LA SALUTE DI TUTTI
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    E A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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