Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2022 ORE 19.50 GINA PANDOLFO

BUON ANNO

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE

PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO PER LA NEBBIA IN VARI TRATTI DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE

TRA ANAGNI E CEPRANO, TRA I BIVI DELLE DIRAMAZIONI NORD E SUD

E TRA CHIUSI E ORTE

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

OGGI IL SERVIZIO SULLA RETE DI SUPERFICE E METROPOLITANA INIZIA ALLE ORE 08.00

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITA CASTELLANA VITERBO

PRIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE ORE 08.30 DA VITERBO ALLE ORE 09.45, SERVIZIO METROPOLITANO PRIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE ORE 08.20 DA MONTEBELLO ALLE ORE 08.48

E' TUTTO



