Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2022 ORE 19.50 GINA PANDOLFO
BUON ANNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE
PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO PER LA NEBBIA IN VARI TRATTI DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE
TRA ANAGNI E CEPRANO, TRA I BIVI DELLE DIRAMAZIONI NORD E SUD
E TRA CHIUSI E ORTE
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
OGGI IL SERVIZIO SULLA RETE DI SUPERFICE E METROPOLITANA INIZIA ALLE ORE 08.00
SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITA CASTELLANA VITERBO
PRIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE ORE 08.30 DA VITERBO ALLE ORE 09.45, SERVIZIO METROPOLITANO PRIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE ORE 08.20 DA MONTEBELLO ALLE ORE 08.48
E’ TUTTO, GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ INFOMOBILITA’ RINNOVANO GLI AUGURI DI UN FELICE NUOVO ANNO 2022
A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral