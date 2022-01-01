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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2022 ore 07:30

di - 01 Gennaio 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 01 GENNAIO 2022 ORE 19.50 GINA PANDOLFO
    BUON ANNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE
    PRUDENZA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO PER LA NEBBIA IN VARI TRATTI DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE
    TRA ANAGNI E CEPRANO, TRA I BIVI DELLE DIRAMAZIONI NORD E SUD
    E TRA CHIUSI E ORTE
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    OGGI IL SERVIZIO SULLA RETE DI SUPERFICE E METROPOLITANA INIZIA ALLE ORE 08.00
    SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITA CASTELLANA VITERBO
    PRIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE ORE 08.30 DA VITERBO ALLE ORE 09.45, SERVIZIO METROPOLITANO PRIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE ORE 08.20 DA MONTEBELLO ALLE ORE 08.48
    E’ TUTTO, GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ INFOMOBILITA’ RINNOVANO GLI AUGURI DI UN FELICE NUOVO ANNO 2022
    A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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