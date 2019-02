Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 01 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO

RICORDIAMO CHE E’ PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PROPRIO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE DALLA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA LINEA ROMA-LIDO, TERMINATO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE, E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE DI ACILIA

SEMPRE SULLA ROMA-LIDO I CONVOGLI VIAGGIANO CON UNA FREQUENZA DI 20 MINUTI

INFINE, RICORDIAMO

CHE SULLA LINEA FERROVIARIA FL2 ROMA TIBURTINA-AVEZZANO SABATO 9 FEBBRAIO DALLE ORE 23.00 E SINO ALLE ORE 5 DI LUNEDI’ 11, LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA

SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

E’ TUTTO

