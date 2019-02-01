Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 01 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO
RICORDIAMO CHE E’ PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PROPRIO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE DALLA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
SULLA LINEA ROMA-LIDO, TERMINATO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE, E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE DI ACILIA
SEMPRE SULLA ROMA-LIDO I CONVOGLI VIAGGIANO CON UNA FREQUENZA DI 20 MINUTI
INFINE, RICORDIAMO
CHE SULLA LINEA FERROVIARIA FL2 ROMA TIBURTINA-AVEZZANO SABATO 9 FEBBRAIO DALLE ORE 23.00 E SINO ALLE ORE 5 DI LUNEDI’ 11, LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA
SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral