Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ LAZIO DEL 1 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA: PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON NELLE DUE DIREZIONI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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