Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’;

RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI;

RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE; IN PROVINCIA DI CASSINO CHIUSE ANCHE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

