Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI;
RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA STRADA PROVINCIALE 147 BRACCIANESE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 0 ED IL KM 19+700: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral