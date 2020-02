Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ NELLA NORMA;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE 147 BRACCIANESE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA I COMUNI DI VEJANO E BARBARANO ROMANO: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral