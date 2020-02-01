Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA, TRA PANTANO E LA BORGHESIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE 147 BRACCIANESE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA, TRA I COMUNI DI VEJANO E BARBARANO ROMANO: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral