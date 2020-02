Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE LUNGO ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI, SULLA NOMENTANA TRA MENTANA E COLLEVERDE, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE, A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN OSTACOLO SUI BINARI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA SAN GIOVANNI VALDARNO E FIRENZE: RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral