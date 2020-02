Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA;

ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI LUNGO ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI COLLEVERDE, E SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA: SUI TRATTI INTERESSATI SI PROCEDE A RILENTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE 147 BRACCIANESE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA, TRA I COMUNI DI VEJANO E BARBARANO ROMANO: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI DEL POMERIGGIO E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral