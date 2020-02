Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDO GINA PANDOLFO

TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NESSUNA CRITICITA’

LE ALTRE NOTIZIE

NELLA CAPITALE TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO IN PROGRAMMA DI 24 IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ 3 FEBBRAIO

NELLA RETE GESTICA DA ATAC

L’AGITAZIONE INTERESSERÀ BUS, TRAM, METROPOLITANE

E LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE ASSICURATO FINO ALLE 8.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00

ALLA FIERA DI ROMA

INIZIA OGGI LA 3 GIORNI DELL’EVENTO

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA, LA FIERA INTERNAZIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE

WELLNESS A 360 GRADI

TANTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

SFILATE, INCONTRI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE A TEMA

POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO

E STRADE LIMITROFE

È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

