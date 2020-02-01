Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDO GINA PANDOLFO
TRAFFICO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NESSUNA CRITICITA’
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NELLA CAPITALE TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO IN PROGRAMMA DI 24 IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ 3 FEBBRAIO
NELLA RETE GESTICA DA ATAC
L’AGITAZIONE INTERESSERÀ BUS, TRAM, METROPOLITANE
E LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
IL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE ASSICURATO FINO ALLE 8.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00
ALLA FIERA DI ROMA
INIZIA OGGI LA 3 GIORNI DELL’EVENTO
ROMA INTERNATIONAL ESTETICA, LA FIERA INTERNAZIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE
WELLNESS A 360 GRADI
TANTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
SFILATE, INCONTRI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE A TEMA
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO
E STRADE LIMITROFE
È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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