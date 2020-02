Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA TIBURTINA RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA VIA DEL RADAR E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA BORGHESIANA E GIARDINETTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI

SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA

PER LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD, IN USCITA

PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA ROMA

LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER LE 20.00 LUNEDI’ 3 FEBBRAIO

IN CHIUSURA PER GLI EVENTI

ALLA FIERA DI ROMA

INIZIA OGGI LA 3 GIORNI DELL’EVENTO

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA, LA FIERA INTERNAZIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE

WELLNESS A 360 GRADI

TANTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

SFILATE, INCONTRI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE A TEMA

POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO

E STRADE LIMITROFE

