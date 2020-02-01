Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDO GINA PANDOLFO
SULLA VIA TIBURTINA RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA VIA DEL RADAR E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA BORGHESIANA E GIARDINETTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI
SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA
PER LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD, IN USCITA
PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA ROMA
LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER LE 20.00 LUNEDI’ 3 FEBBRAIO
IN CHIUSURA PER GLI EVENTI
ALLA FIERA DI ROMA
INIZIA OGGI LA 3 GIORNI DELL’EVENTO
ROMA INTERNATIONAL ESTETICA, LA FIERA INTERNAZIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE
WELLNESS A 360 GRADI
TANTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
SFILATE, INCONTRI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE A TEMA
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO
E STRADE LIMITROFE
È TUTTO
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