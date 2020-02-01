Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 1 FEBBRAIO 2020 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDO GINA PANDOLFO
TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO
TRA BORGHESIANA E GIARDINETTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
E SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI
SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA
PER LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD, IN USCITA
PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA ROMA
LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER LE 20.00 LUNEDI’ 3 FEBBRAIO
IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ 3 FEBBRAIO LO SCIOPERO DI 24 ORE NELLA RETE GESTIA DA ATAC
A RISCHIO BUS TRAM METROPOLITANE
E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
NEL RISPETTO DELLE FASCE DI GARANZIE
-POSSIBILI DISAGI PER I BUS NOTTURNI NELLA NOTTE TRA DOMENICA E LUNEDI
-LE LINEE BUS DIURNE IN SERVIZIO ANCHE DOPO LA MEZZANOTTE SSARANNO A RISCHIO STOP
SINO ALLE 2 DELLA NOTTE TRA LUNEDI’ E MARTEDI
IL SERVIZIO SARA’ REGOLARE PER IN ROMA TPL, COTRAL E FERROVIE DELLO STATO
È TUTTO
Servizio fornito da Astral