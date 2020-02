Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 1 FEBBRAIO 2020 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA DI FIORANELLO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI

PER LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA CHE RIDUCONO LA VISIBILITA’,

SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO

INOLTRE, RICORDIAMO LA CHIUSURA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD, IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA

SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA

LA RIAPERTURA E’ PREVISTA ALLE 20.00 DI LUNEDI’ 3 FEBBRAIO

INFINE, ALLA FIERA DI ROMA

E’ INIZIATA OGGI LA 3 GIORNI DELL’” INTERNATIONAL ESTETICA”

LA FIERA INTERNAZIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE

WELLNESS A 360 GRADI

TANTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

INCONTRI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE A TEMA

POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO

E STRADE LIMITROFE

