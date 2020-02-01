Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 1 FEBBRAIO 2020 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN STUDIO GINA PANDOLFO
SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA DI FIORANELLO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI
PER LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA CHE RIDUCONO LA VISIBILITA’,
SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO
INOLTRE, RICORDIAMO LA CHIUSURA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD, IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA
SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA
LA RIAPERTURA E’ PREVISTA ALLE 20.00 DI LUNEDI’ 3 FEBBRAIO
INFINE, ALLA FIERA DI ROMA
E’ INIZIATA OGGI LA 3 GIORNI DELL’” INTERNATIONAL ESTETICA”
LA FIERA INTERNAZIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE
WELLNESS A 360 GRADI
TANTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
INCONTRI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE A TEMA
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO
E STRADE LIMITROFE
ERA L’ULTIMA NOTIZIA APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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